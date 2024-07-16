CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 590 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 250 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 bin 920 liradan satılıyor.

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