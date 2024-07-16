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CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

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16 Temmuz tarihindeki çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Vatandaşlar, bugünkü çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğunu ve gram altının kaç lira olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 16 Temmuz altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 590 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 590 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 2 bin 570 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 250 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 bin 920 liradan satılıyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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