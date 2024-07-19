CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 19 Temmuz Cumhuriyet, Gram ve Yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 2 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 277 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 17 bin 41 liradan satılıyor.