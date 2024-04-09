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CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Nisan Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

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Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 9 Nisan? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ise güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 405 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 354 dolar seviyesini test ederek rekor yenilemişti.

YATIRIMCILARIN ODAĞI ABD'DE AÇIKLANACAK TÜFE'DE

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti. Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Nisan Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

Serbest piyasada 32,2210 liradan alınan dolar 32,2230 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR?

34,9940 liradan alınan Euro satış fiyatı ise 34,9960 lira olarak belirlendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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