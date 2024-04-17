CANLI ALTIN FİYATLARI | 17 Nisan Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

17 Nisan tarihli altın fiyatları merak konusu oldu. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın fiyatları sorgulanıyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 17 Nisan? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtları haberimizdedir...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2497,9 TL den satılıyor .

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4006 TL den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 17403 TL den satılıyor.

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