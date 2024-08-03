Busenaz Sürmeneli CANLI izle! Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman, hangi kanalda?

2024 Paris Olimpiyatları'ndaNorth Paris Arena'da boks branşının kadınlar 60 kilo kategorisinde ülkemizi temsil eden Busenaz Sürmeneli çeyrek finale çıktı. Busenaz Sürmeneli CANLI izle! Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman, hangi kanalda?

BUSENAZ SÜRMENELİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2024 Paris Olimpiyatları'ndaNorth Paris Arena'da boks branşının kadınlar 60 kilo kategorisinde ülkemizi temsil eden Busenaz Sürmeneli çeyrek finale çıktı.

Vatandaşlar tarafından milli boksörümüzün saat kaçta ve kimle karşılaşacağı merak konusu oldu.

2024 Paris Olimpiyatları'nın 3 Ağustos karşılaşmaları kapsamında milli boksör Busenaz Sürmeneli saat 18.06'da başladı.

Busenaz Sürmeneli maçı TRT SPOR YILDIZ'dan canlı yayınlanıyor.