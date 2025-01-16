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Bugün altın fiyatları ne kadar? 16 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Bugün altın fiyatları ne kadar? 16 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 16 Ocak altın fiyatı! soruları gündeme geliyor. Peki, Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Ocak altın fiyatı! Gram altın kaç lira?

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gram altının fiyatı ne kadar? 16 Ocak altın fiyatı! soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Şu an için gram altının fiyatı ne kadar? Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Ocak altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.086,7 TL, satış 3.087,5 TL.

BUGÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.897,1 TL, satış 5.019,5 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.811,0 TL, satış 10.056,3 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.342,0 TL, satış 20.649,5 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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