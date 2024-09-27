27 Eylül Cuma borsanın güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Borsanın ne zaman yükseleceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri borsanın son durumunu ve olası hareketlerini yakından izliyor. Borsa İstanbul'daki gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor ve piyasalardaki belirsizlikler, özellikle kısa vadeli yatırım stratejileri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, piyasalardaki bu değişimlere karşı duyarlı olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor. Peki, Borsa düştü mü? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,15 düşüşle 9.814,69 puandan başladı. Açılışta, önceki kapanışa göre 14,50 puan ve yüzde 0,15'lik bir azalma ile bu seviyeye gerileyen endeks, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Analistler, yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksinin açıklanacağını belirtirken, yurt dışında da önemli verilerin takip edileceğini ifade ediyorlar. Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi veriler, yatırımcıların karar süreçlerinde belirleyici olacak.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklenen büyüme oranını yakalaması, yatırımcıların pozitif bir seyir izlemesine yardımcı oluyor. Bu bağlamda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede "yumuşak iniş" stratejisi uygulayabileceği yönündeki beklentiler, piyasalara olumlu bir hava katıyor. Ancak dünya genelinde enflasyonla mücadele sürecinin resesyona yol açıp açmayacağına dair hâlâ soru işaretleri mevcut. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, bu endişeleri sınırlı tutmaya yardımcı olsa da, dikkatli olunması gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor.