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BlackRock'ın Yeni Kripto Fonu İlk Haftasında 160 Milyon Dolar Topladı

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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, kripto para piyasalarında genişlemeye devam ediyor. BlackRock'ın Ethereum Blockchain'i üzerinde tokenleştirilmiş hisseleri barındıran yeni fonuyla ilk haftasında 160 milyon dolar topladı.

Ethereum Blockchain'inde Yenilikçi Bir Adım

BlackRock Inc.'in Ethereum Blockchain'inde hissedarlık bilgilerini kaydeden yeni parasal fonu, piyasaya sürülmesinin ardından ilk haftada 160 milyon dolar topladı. BlackRock USD Kurumsal Dijital Likidite Fonu, nakit para, Amerikan Hazine bonoları ve repurchase agreements (repo) gibi varlıklara yatırım yapıyor ve yatırımcılarına her biri 1 dolar değerinde BUIDL adında bir kripto para birimi sunuyor. Yatırımcılar, bu tokenleri Securitize'in onayladığı dijital cüzdanlar aracılığıyla diğer yetkilendirilmiş adreslere transfer edebiliyorlar.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan BlackRock, kripto para birimlerinin en güçlü destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Larry Fink, tüm finansal varlıkların sonunda dijitalleşeceğine inandığını belirtiyor. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu da, Ocak ayında piyasaya sürüldüğünden bu yana 13 milyar doları aşkın yatırım çekti.

Securitize'ın kurucusu ve CEO'su Carlos Domingo, bu yeni tokenize fonun özellikle üç alanı hedeflediğini açıklıyor: Blockchain üzerinden kendi hazinelerini yönetmek isteyen kripto şirketleri ve DAO'lar, Hazine bonolarının türevlerini geliştirmek isteyen projeler ve sabit para birimlerine alternatif arayanlar için bir teminat olarak kullanılabilir olması. Domingo, fonun "dünyanın en büyük varlık yönetim firması tarafından yönetilen oldukça kurumsal bir ürün" olduğunu ve kripto şirketleri için herhangi bir karşı taraf riski taşımadığını belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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