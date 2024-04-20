Bitcoin Halving 2024: Kripto Para Dünyasında Yeni Dönem Başladı

Bitcoin Blockchain ağında önemli bir olay daha gerçekleşti. Bitcoin ağında madencilik ödülleri yarı yarıya düştü. Bitcoin tarihinde dördüncü kez olan ve 840.000'inci blokta gerçekleşen bu yarılanma, madencilerin alacakları ödül miktarını 3.125 BTC'ye indirdi

Bitcoin Ekosistemi ve Bitcoin Madenciliğinde Büyük Değişiklik

Bitcoin'in dördüncü yarılanması (halving) 840.000 blok yüksekliğinde gerçekleşti ve ağ için yeni bir dönemi başlattı. 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Bitcoin'in dördüncü yarılanması kripto para topluluğu için de çok önemli bir tarihi işaret ediyor. 20 Nisan 2009'da Bitcoin'in (BTC) ilk işlemi gerçekleşti. Bu tarihte, Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto, Hal Finney adlı bir geliştiriciye 1000 BTC göndererek dijital paranın ilk transferini gerçekleştirdi. Bu olay, Bitcoin'in tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve her yıl Bitcoin topluluğunca kutlanıyor. Bir diğer yandan 20 Nisan, Dogecoin (DOGE) hayranları tarafından her yıl "Dogecoin Günü" olarak kutlanıyor. Bu sebeple 20 Nisan 2024 tarihi, Bitcoin'in ilk işleminin 15. yıl dönümü ve Dogecoin Günü olmasıyla daha da önemli hale geliyor.

Bitcoin Blockchain ağında ilk yarılanma 28 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşti. Bu yarılanmayla birlikte Bitcoin madencilerin aldığı ödül blok başına 50 BTC'den 25 BTC'ye düştü. Bu dönemde Bitcoin fiyatı 12 dolardan başlayıp, sonraki bir yıl içinde 1163 dolara kadar yükseldi. İkinci yarılanma 9 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşti ve bu kez blok ödülü 12.5 BTC olarak belirlendi. Yarılanma olayından önce 625 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, bu olayın ardından ilk 12 ay içinde 2980 dolara kadar çıktı ve 2017 yılının sonlarına doğru 20 bin dolarlık rekor bir değere ulaştı. Üçüncü yarılanma, COVID-19 pandemisi sırasında 11 Mayıs 2020'de gerçekleşti. Bitcoin madencilerinin aldığı ödüllerin 6.25 BTC'ye düşmesiyle Bitcoin fiyatı büyük dalgalanmalar gösterdi ve Kasım 2021'de 68 bin 999 dolar ile rekor kırdı. Gerçekleşen son halving öncesinde Bitcoin fiyatı, 14 Mart 2024 tarihinde 73 bin 737 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüm bu süreçler toplam Bitcoin miktarının 21 milyon ile sınırlı olması planına uygun olarak devam ediyor. Yarılanma olayları, her 210.000 blokta bir otomatik olarak gerçekleşiyor ve planlandığı üzere 2140 yılına kadar devam edecek. Son Bitcoin çıkarıldığında, madenciler gelirlerini sadece işlem ücretlerinden sağlayacak. Bitcoin Blockchain ağındaki yarılanma işlemi, Bitcoin ağının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini korumaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor ve kripto para birimi ekosisteminde önemli bir evrimin göstergesi olarak kabul ediliyor.