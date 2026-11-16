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Birlik ve oda başkanları Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Erdoğan'ı ziyaret etti

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Birlik ve oda başkanları Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Erdoğan'ı ziyaret etti
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Birlik Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu ile oda başkanları Cezmi Alpaslan ve Nizamettin Güzel, Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Kürşad Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Samimi ortamda görüş alışverişinde bulunuldu; Erdoğan'a teşekkür edilerek çalışmalarında başarılar dilendi.

Birlik Başkanımız Arif Yıldıray Hatunoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan, Oto Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Nizamettin Güzel, Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Kürşad Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik Başkanımız ve beraberindeki oda başkanları, nazik kabulleri ve misafirperverliklerinden dolayı Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Kürşad Erdoğan'da teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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