Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli olması ile birlikte Beşiktaş - İstanbulspor hakemi kim? Sorusu yanıt buldu ve böylece konuya ilişkin yapılan açıklamalar dahilinde detaylar araştırıldı. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor hakemi kim? Beşiktaş - İstanbulspor maçında hakem kim olacak? Beşiktaş - İstanbulspor maçını kim, hangi hakem yönetecek?

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri çok merak ediliyor ve Beşiktaş - İstanbulspor hakemi kim? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada 10 kişi kalan turuncu-lacivertlilerin gördüğü kırmızı kart tepki çekmişti. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor hakemi kim? Beşiktaş - İstanbulspor maçında hakem kim olacak? Beşiktaş - İstanbulspor maçını kim, hangi hakem yönetecek?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR HAKEMİ KİM?

18 Mart Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak. Beşiktaş-İstanbulspor maçında ise Ali Şansalan düdük çalacak. Ayrıca Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli olması ile birlikte birçok maçın hakemi de açıklandı. Maçı canlı izlemek isteyen fubolseverler ise Bein Sports 1 kanalı üzerinden karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirler.