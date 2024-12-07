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Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Beşiktaş Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Fenerbahçe maçını beIN Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko.

Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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