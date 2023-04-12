Beşiktaş - Atletico Madrid maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş Atletico Madrid maçı özeti izle! Beşiktaş Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?
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Beşiktaş Atletico Madrid maç özeti! Beşiktaş Atletico Madrid maçını kaçıran futbolseverler Beşiktaş maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Atletico Madrid maç özeti! Beşiktaş Atletico Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte, BJK Atletico Madrid maç özeti haberimizde...
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Beşiktaş - Atletico Madrid maç özetini maçın ardından NTV kanalından izleyebilirsiniz.
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı 12 Nisan 2023 (Çarşamba) günü oynandı.
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı canlı olarak Star TV'de yayınlandı.