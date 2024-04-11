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BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak?

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Bayram alışverişi sürecinde, BİM, A101, ŞOK gibi market zincirlerinin açılış saatleri merak ediliyor ve bu kapsamda bayramda marketler saat kaçta açılıyor? Sorusu, gündemde yer alıyor. Peki, bayramda marketler saat kaçta açılıyor? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak?

BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise marketler normal çalışma saatlerini uygulamaya devam edecekler. Bu bilgiler, vatandaşların bayram alışveriş planlarını düzenlemelerine yardımcı olacak önemli detaylar arasında yer alıyor. Buna göre 2024 yılında bayramda marketler genellikle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Buna göre, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri, haftanın her günü 09.00'da açılmakta ve 21.00'de kapanmaktadır. Ancak, bazı bölgelerde A101 ve ŞOK marketleri 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet verebilmektedir.

BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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