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Bayern Münih - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Arsenal maçı şifresiz mi?

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17 Nisan Çarşamba günü Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanacak olan maçın detayları merak konusu oldu. Maç, 13:30'da Pendik İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek ve Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

17 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bayern Münih - Arsenal maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bayern Münih - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bayern Münih - Arsenal CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bayern Münih- Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih- Arsenal maçı ne zaman?

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 17 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Maçı izlemek isteyenler TV 8 Buçuk, İçtimai TV ve Exxen kanallarını kullanabilirler. Karşılaşma, Münih'teki Allianz Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

TV8,5 HD, 3 Mart 2017'de kurulan, TV8,5 ile eş zamanlı yayın yapan TV8,5'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır. TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, Turkcell TV+ 41. kanaldan, tivibu 52. kanaldan, D-Smart 47. kanaldan, Digiturk 55. kanaldan ve KabloTV 41. kanaldan izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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Bayern Münih Bein Sports Arsenal FC Pendik TOD TV Münih beIN Gündem Yaşam Spor Haberler

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