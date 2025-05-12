Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum

Başkan Altay Tekerlekli Sandalyeye Oturdu Engelli Basketçilerle Maç Yaptı

Başkan Altay Tekerlekli Sandalyeye Oturdu Engelli Basketçilerle Maç Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası kapsamında tekerlekli sandalyeye oturarak engelli sporcularla basketbol maçı yaptı.

Başkan Altay, "Engelli kardeşlerimiz için basketbol takımı ve spor aktiviteleri aslında azmin, iradenin bir neticesi ve diğer engelliler için de çok iyi bir örnek. Bugün hakikaten empati denilen şeyi yaşamış olduk. Dışarıdan izliyoruz, defalarca takımın maçına geldim ama sandalyeye oturup bizzat o anı yaşamak, maç yapmak benim için de inanılmaz bir deneyim ve tecrübe oldu" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası kapsamında engelli sporcularla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya Lisesi'ne kazandırılan spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tekerlekli sandalyeye oturarak Konya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularıyla maç yaptı.

Başkan Altay Tekerlekli Sandalyeye Oturdu Engelli Basketçilerle Maç Yaptı

"Sandalyeye Oturup Bizzat O Anı Yaşamak Benim İçin De İnanılmaz Bir Deneyim Oldu"

Maç sonrası görüşlerini paylaşan Başkan Altay, Engelliler Haftası kapsamında onlarca etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Ben de bugün tekerlekli basketbol takımının antrenmanına katıldım. Hakikaten empati denilen şeyi bugün yaşamış olduk. Dışarıdan izliyoruz, defalarca takımın maçına geldim ama sandalyeye oturup bizzat o anı yaşamak, maç yapmak benim için de inanılmaz bir deneyim ve tecrübe oldu. Engelli kardeşlerimiz için basketbol takımı ve spor aktiviteleri aslında azmin, iradenin bir neticesi ve diğer engelliler için de çok iyi bir örnek. Sayılarının artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay Tekerlekli Sandalyeye Oturdu Engelli Basketçilerle Maç Yaptı

"Engelli Kardeşlerimizin Yaşamına Dokunacak Onlarca Etkinlik Yapıyoruz"

Büyükşehir Engelli Destek Merkezi vasıtasıyla engelli bireylerin yaşamına dokunacak onlarca etkinlik yaparken özellikle spor faaliyetlerini desteklediklerini vurgulayan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Amacımız çocuklarımız spor yaparak engellerini bir miktar aşsınlar, topluma entegre olsunlar ve daha mutlu bir hayat sürsünler. Bu vesileyle engelli basketbol takımındaki arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Hakikaten dışarıdan göründüğünden çok zor bir iş yapıyorlar ve Konya'mızın bayrağını başarıyla dalgalandırıyorlar. Yeni genç arkadaşlarımıza da örnek oluyorlar. Onlar için çok önemli bir rehabilitasyon imkânı oluşuyor. Biz de imkânlarımız dâhilinde engellilerimize, engelli spor takımlarına bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz."

"Hepimiz İçin Büyük Kazanım Oldu"

Büyükşehir Belediyespor'un U12 basketbol takımı gençlerinin de bu deneyimi yaşadığını kaydeden Başkan Altay, "Normalde 12 yaşındaki çocuklarımız zaten ligde namağlup bir şekilde basketbolda çok başarılılar. Bugün de tekerlekli sandalye ile bunu deneyimlemiş oldular. Bence hepimiz için büyük bir kazanım oldu. İnşallah bunları sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Altay Tekerlekli Sandalyeye Oturdu Engelli Basketçilerle Maç Yaptı

Başkan Altay'a Teşekkür Ettiler

Engelli basketbol takımı oyuncuları da her zaman destek olan ve kendilerini hiç yalnız bırakmayan Başkan Altay'a teşekkür ettiler.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylere yönelik birçok etkinlik düzenleyecek.

Haberler.com / Senem Zafer - Yerel Haberler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname

Trump'tan ABD'lileri sevindirecek dünyanın ise keyfini kaçıracak imza
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.