Bu akşam oynanacak olan Başakşehir - Antwerp maçı taraftarlar ve futbolseverler tarafından oldukça büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı olan Başakşehir - Antwerp karşılaşması hakkında birçok soru merak ediliyor. İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan Başakşehir - Antwerp karşılaşması çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir'in ülkemizi temsil edecek olduğu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı Televizyonda TRT1 Ekranlarında canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Antwerp karşılaşması 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de yayınlanacaktır.

BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Başakşehir - Antwerp karşılaşması, İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanılacak.