Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak?
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Bu akşam oynanacak olan Başakşehir - Antwerp maçı taraftarlar ve futbolseverler tarafından oldukça büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı olan Başakşehir - Antwerp karşılaşması hakkında birçok soru merak ediliyor. İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan Başakşehir - Antwerp karşılaşması çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki Başakşehir maçı hangi kanalda? Başakşehir - Antwerp maçı hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak?
Başakşehir'in ülkemizi temsil edecek olduğu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı Televizyonda TRT1 Ekranlarında canlı yayınlanacak.
Başakşehir - Antwerp karşılaşması 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'de yayınlanacaktır.
Başakşehir - Antwerp karşılaşması, İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanılacak.