Bandırmaspor - Pendikspor maçı canlı izle! Bandırmaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Pendikspor maçı canlı izleme linki!
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Heyecanla beklenen Bandırmaspor - Pendikspor maçı 18 Aralık Pazar günü Balıkesir'da, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
18 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Bandırmaspor - Pendikspor karşılaşması TRT Avaz, Bein Sports 2 kanallarından saat 13:30'da canlı yayınlanacak ve TRT Avaz kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.