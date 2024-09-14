Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amedspor TFF 1. Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor Amedspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Bandırmaspor Amedspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

BANDIRMASPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor Amedspor maçı Tabii Spor 6'dan canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor Amedspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Maç Tabii Spor 6'dan canlı olarak izlenebilecek.

BANDIRMASPOR AMEDSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Bandırmaspor Amedspor maçı 11'leri henüz belli olmadı.

BANDIRMASPOR AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bandırmaspor Amedspor maçı, Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.