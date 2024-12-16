Aziz Yıldırım'ın kızı ile ilgili ahlak dışı paylaşım yapan kullanıcı kim, yakalandı mı?

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, yaşanan çirkin olayla ilgili paylaşım yaparak suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Fenerbahçe camiasının önde gelen avukatları da konuyla ilgili tepkilerini ortaya koydu. Peki, Aziz Yıldırım'ın kızı ile ilgili ahlak dışı paylaşım yapan kullanıcı kim, yakalandı mı?

AZİZ YILDIRIM'IN KIZI İLE İLGİLİ AHLAK DIŞI PAYLAŞIM YAPAN KULLANICI KİM, YAKALANDI MI?

Fenerbahçe RAMS Başakşehir maçı, maç önünde Aziz Yıldırım'ın kızının Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmesi sosyal medyada haber oldu ve bir hesap tarafından da paylaşıldı.

Bu paylaşıma yapılan ahlak dışı yorum gündem oldu.Aziz Yıldırım'ın kızını hedef alan çirkin bir yoruma imza atan kullanıcı kısa süre sonra tepkilerden korkarak hesabını kapattı.

Yaşananlar başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor kamuoyunda büyük tepki topladı. Yorum sahibikullanıcı hakkında açıklama yapılmadı.