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Güvenlik gerekçesiyle ATM'lerde bazı şifrelerin kullanılması yasaklandı

Güvenlik gerekçesiyle ATM'lerde bazı şifrelerin kullanılması yasaklandı
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ATM şifrelerinin güvenliği konusunda kullanıcılarına önemli bir uyarıda bulunan yetkililer, şifrelerin 6 ayda bir değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu uygulamanın, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarını önleyeceği vurgulandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı düğmeye basmış, milyonlarca vatandaşın kullanım sağladığı Atm'lerde yeni bir şifre dönemi başlamıştı. Türkiye genelinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte, yasaklı şifre kombinasyonları da belli oldu.

HANGİ ŞİFRELER ARTIK KULLANILAMAYACAK?

Yeni düzenlemeye göre, kuruluş tarihleri, il plaka kodları, takım tarihleri ve benzeri yaygın rakam kombinasyonlarıyla oluşturulan şifreler artık geçerli olmayacak.

İŞTE YASAK KAPSAMINDAKİ ŞİFRE KOMBİNASYONLARI

Türkiye genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile birlikte, banka ve kredi kartlarında '1923', '1453', '1903', '5353' gibi yaygın olarak kullanılan şifreler yasaklanacak.

ATM ŞİFRELERİNDE 6 AY DETAYI

Güvenli kullanım için sadece güçlü şifre yeterli değil, önerilen güvenlik önlemleri arasında, şifrelerin her 3 ile 6 ayda bir değiştirilmesi ve aynı şifrenin farklı hesaplarda kullanılmaması da yer alıyor. Ayrıca, Atm'leri kullanırken başkalarının şifreyi görmemesi için dikkatli olunması gerekiyor.

ŞİFRE KORUMA YÖNTEMLERİ

Dolandırıcılık olaylarının artmasıyla birlikte bankalar, ATM şifrelerini daha güvenli hale getirecek yeni yöntemler üzerindeki çalışmalarını hızlandırırken bazı bankalar, biyometrik doğrulama sistemlerini devreye sokarak parmak izi veya yüz tanıma gibi alternatif güvenlik önlemleri almaya başladı.

ATM'DEN ŞİFRE ALMA, DEĞİŞTİRME: ATM ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bankamatiklerden şifre alabilmek için banka kartı ile en yakın bankamatiğe gitmek yeterli. İşlem yaparken uygulanacak olan adımlar ise şunlar:

Kartı bankamatiğe taktıktan sonra Giriş Şifre İşlemleri butonuna tıklanır.

Belirlenen şifre, ekranda çıkan kısma yazılır.

Son adımda şifre oluşturur.

Mevcut şifreyi değiştirmek de yine bankamatikler aracılığı ile yapılabiliyor. Bankamatik şifre değiştirme işlemi için kartı bankamatiğe taktıktan sonra ekranda çıkan menü kullanıcıyı şifre değişikliği için yönlendiriyor.

Eğer sahip olunan kartın mevcut şifresi hatırlanmıyorsa banka şubesine gitmek gerekiyor. Kimlik gösterilerek banka çalışanları yardımı ile yeni bir kart ya da yeni bir şifre almak mümkün olur.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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