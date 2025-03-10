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ATA ALTIN NE KADAR? 10 Mart bugün cumhuriyet altını ne kadar? Merkez Bankası altın kuru son dakika!

ATA ALTIN NE KADAR? 10 Mart bugün cumhuriyet altını ne kadar? Merkez Bankası altın kuru son dakika!
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Haberler
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10 Mart 2025 itibarıyla altın piyasalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, Merkez Bankası altın kurunda son durum ne? Cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve piyasadaki en son gelişmeler...

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, altın fiyatlarında gözle görülür artışlara neden olmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oldu. Peki, 10 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 15:10 itibariyle yüzde -0,02 değer kaybıyla 22950.47'den işlem görüyor.

ATA ALTIN NE KADAR? 10 Mart bugün cumhuriyet altını ne kadar? Merkez Bankası altın kuru son dakika!Cumhuriyet altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 15:10 itibariyle yüzde -0,02 eksilerek 23053.90'dan işlem görüyor.

ATA ALTIN NE KADAR? 10 Mart bugün cumhuriyet altını ne kadar? Merkez Bankası altın kuru son dakika!ATA ALTIN NE KADAR

ATA LİRA NE KADAR?

Ata altın saat 15:10 itibariyle yüzde -0,06 değer kaybıyla 22943.53'den işlem görüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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