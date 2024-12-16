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ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?
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Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman, saat kaçta ve bugün asgari ücret toplantısı var mı soruları gündeme geliyor. 2025 Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacağı ve yeni asgari ücret ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Peki, bugün asgari ücret toplantısı var mı?

Asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman ve asgari ücret 2. toplantı saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücret zammı görüşmeleri sürerken Bakan Işıkhan, "Hem çalışanların refahını yükseltmek hem de işverenin rekabet gücünü korumak için dengeli bir çözüm arıyoruz" açıklamasında bulundu. Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI VAR MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinin ikinci toplantısını bugün, 16 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Bu toplantıda, pazarlık sürecinin çerçevesini şekillendirecek temel ekonomik veriler ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veriler ve hazırladıkları raporları komisyon üyeleriyle paylaşacak.

İşçi ve işveren taraflarının henüz bir rakam telaffuz etmediği süreçte, sunulacak bu verilerin ardından pazarlıkların başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sürecin ikinci görüşmesini bugün, 16 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil ediyor.

Komisyonda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç işveren heyetinin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise işçi heyetinin başkanlığını yapıyor. İşçi tarafında bu yıl Ramazan Ağar'ın yanı sıra aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları taşeron işçisi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Öztürk yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?

2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin, yasa gereği 31 Aralık'a kadar belirlenip kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapan komisyon, 27 Aralık'ta asgari ücreti açıklamıştı. Bu yıl da açıklamanın benzer bir tarihte yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ NEDİR?

Şu anda bir işçi için brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net ücret ise kesintiler sonrası 17.002,12 TL olarak uygulanıyor. İşveren için toplam maliyet ise bir işçi için 23.502,94 TL. Bu maliyetin içinde brüt asgari ücretin yanı sıra 3.100,39 TL sosyal güvenlik primi ve 400,05 TL işveren işsizlik sigorta fonu katkısı bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlığında toplanıyor ve oy çokluğuyla karar alıyor. 10 üyenin katılımıyla yapılan toplantılarda eşit oy durumunda, komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılıyor.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantının ardından belirleniyor. Bu süreçte işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasındaki görüşmelerle ücretin nihai şekli ortaya çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?

BAKAN IŞIKHAN NE DEDİ?

Asgari ücretle ilgili ikinci toplantının 16 Aralık'ta yapılacağını hatırlatan Bakan Işıkhan, önemli mesajlar verdi. "İşçilerimizin gelirini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Asgari Ücret Desteğini ihtiyaç duyulan noktada güçlendirdik. Bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira destek sağladık" dedi.

2025'te uygulanacak asgari ücreti belirlerken hem çalışanların refahını artırmayı hem de işverenlerin rekabet gücünü korumayı hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, "Dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. Alınacak kararın ülkemize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI | Bugün asgari ücret toplantısı var mı? Asgari ücret 2. görüşme ne zaman, saat kaçta?

EMEKLİLER İÇİN DE AÇIKLAMA

Emekli maaşları hakkında da konuşan Işıkhan, "Yılbaşında emeklilerimizin aylıklarında yasal düzenlemelere uygun artışlar yapılacak" açıklamasını yaptı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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