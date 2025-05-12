Aselsan hisse düştü mü, neden? SON DAKİKA CANLI BORSA GÜNDEMİ!

Aselsan hisselerinde gün içerisinde yaşanan sert geri çekilme, yatırımcıların ve borsa takipçilerinin gündemine oturdu. Hisse fiyatındaki bu ani değişim sonrası gözler Aselsan'a çevrildi. Yaşanan düşüşün arkasındaki nedenler netlik kazanmazken, piyasa oyuncuları "Aselsan hissesi neden geriledi, bu düşüş sürecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen gelişmeler ve son durum…

ASELSAN HİSSE DÜŞTÜ MÜ? (SON DAKİKA)

Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan (ASELS) hisselerinde 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Gün içinde %3'ü aşan değer kaybı yaşayan hisse senedi, yatırımcıların gündemine oturdu. Hızlı geri çekilmenin ardından "Aselsan hissesi neden düşüyor?" sorusu finans çevrelerinde ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Aselsan hisse düştü mü

ASELSAN HİSSE NEDEN DÜŞTÜ?

Uzmanlara göre, düşüşün arkasında birkaç etken olabilir. Son haftalarda yükseliş trendinde olan hissede, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve teknik düzeltme ihtiyacı ilk nedenler arasında gösteriliyor.

Ayrıca şirketin son finansal tablolarında dikkat çeken noktalar da yatırımcıları etkileyen unsurlar arasında. Özellikle:

Net borç kaleminde yaşanan %117'lik artış,

Finansal borçlardaki %51 yükseliş,

bazı yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve savunma sanayi sektörüne yönelik beklentiler de Aselsan hisselerinde baskı yaratan diğer faktörler arasında gösteriliyor.

ASELSAN HİSSE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasa analistleri, yaşanan düşüşün kısa vadeli olduğunu ve Aselsan'ın uzun vadede güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Ancak yatırımcılara, şirketin açıklayacağı yeni finansal veriler ve genel piyasa eğilimlerine göre hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

Aselsan hisse canlı grafik