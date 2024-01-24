Arda Güler ayrılıyor mu, Real Madrid'den gidecek mi, kiralanacak mı?

Arda Güler'in Almeria maçında oyuna alınmadığı için teknik direktör Ancelotti'ye gösterdiği tepki büyük ses getirdi. İtalyan hocanın bu tür davranışları kabul etmediği bilinirken, genç yıldızın yaz transfer döneminde 1 yıllığına Real Sociedad'a kiralanması gündemde. Arda Güler ayrılıyor mu, Real Madrid'den gidecek mi, kiralanacak mı?

ARDA GÜLER AYRILIYOR MU?

El Gol Digital'de yer alan habere göre; Ancelotti, Arda Güler'in maça alınmadığı için yeleğini fırlatarak tepkisini göstermesinden hoşnut değil. Ara transfer döneminde takımdan kimsenin ayrılmasını istemeyen İtalyan hoca, yazın genç yıldızın Real Sociedad'a kiralanması için rapor vermeye hazırlanıyor.

Özellikle son yıllarda Odegaard ve Kubo gibi genç yıldızları parlatan Sociedad'ı Arda Güler için uygun bir kulüp olarak gören Real Madrid, genç yıldızın biraz daha pişerek mental olarak da Real Madrid'de oynayabilecek seviyeye gelmesini istiyor.