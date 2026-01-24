Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Araç muayenesi için tek yetkili firma olan TÜVTÜRK'e giden bir vatandaş, karşılaştığı ücretler nedeniyle tepkisini dile getirdi. Aracının henüz 20 bin kilometrede olduğunu belirten vatandaş, muayene için 4 bin 241 TL ücret istendiğini söyledi.

"NASIL BİR ŞİRKETSE..."

Vatandaş, kredi kartı ile ödeme yapmak istediğinde ise kendisinden yaklaşık 300 TL ek ücret talep edildiğini ifade etti. Uygulamanın kabul edilemez olduğunu savunan vatandaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Nasıl bir şirketse, nasıl bir soygun yapıyor?" sözleriyle duruma isyan etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı araç muayene ücretlerinin yüksekliğine ve ödeme sırasında alınan ek bedellere tepki gösterdi.