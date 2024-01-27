27 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaraspor - Bursaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ankaraspor , Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Bursaspor ağırlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ankaraspor - Bursaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaraspor - Bursaspor maçı nereden izlenir?

ANKARASPOR - BURSASPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

27 Ocak 2024 tarihindeki Ankaraspor ile Bursaspor arasındaki TFF 2. Lig maçı, Türkiye saatiyle 14:00'te başlayacak. World Türk TV kanalından canlı olarak izlenebilecek bu karşılaşma, Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi D Smart 278 numaralı kanaldan takip ederek heyecan dolu anları yaşayabilirler.