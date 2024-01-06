ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI! Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı izleme linki var mı, nereden izlenir?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Ankaragücü - Trabzonspor maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı izle! Ankaragücü - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı izle! Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı izleme linki var mı, nereden izlenir?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 6 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Maç, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak ve canlı olarak Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Heyecan dolu mücadeleyi takip ederek, futbolun keyfini yaşayabilirsiniz. Maç, Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇ GEÇMİŞİ

Ankaragücü ile Trabzonspor bugüne kadar 78 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 41 defa, sarı-lacivertliler de 16 kez sahadan galip ayrıldı. 21 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında Ankara'da oynanan 39 maçta Trabzonspor'un 15 galibiyeti bulunurken, Ankaragücü de 14 kez kazandı. Taraflar 10 maçta ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı Ankara'da son galibiyetini 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skor ile alırken, golü Robert Vittek kaydetmişti.