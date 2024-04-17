Animoca Brands'ın Kripto Yatırım Portföyü 558 Milyon Dolara Ulaştı

Animoca Brands, güncel finans raporunda toplam 558 milyon dolarlık dijital varlığa sahip olduğunu açıkladı. Şirket, ayrıca 291 milyon dolarlık nakit ve stablecoin rezervine sahip olduğunu duyurarak finansal gücünü ortaya koydu.

Web3 Piyasasının Yıldızı Animoca Brands, Varlıklarıyla Dikkat Çekiyor

Kripto ve Web3 sektörlerine yatırımlarıyla tanınan Animoca Brands, son denetlenmemiş mali raporunu yayımladı. Animoca Brands'ın son mali tablosuna göre şirketin bilançosunda 558 milyon dolar değerinde dijital varlık bulunuyor. Şirket aynı zamanda 291 milyon dolarlık nakit ve stablecoin rezervine sahip olduğunu açıkladı.

Animoca Brands, özellikle Kraken, MetaMask ve Ledger gibi Blockchain alanında öne çıkan firmalara yapmış olduğu yatırımlarla biliniyor. Şirket yaptığı açıklamada, "2023 yılı boyunca kripto para piyasasının zorluklarına rağmen büyümeye ve genişlemeye devam ettiğimizi ve son aylarda görülen piyasa iyileşmesinden faydalanmak için iyi bir pozisyonda olduğunu" ifade etti.

Animoca Brands, ayrıca 400 kadar azınlık hissesi bulunan Web3 şirketlerine yaptığı yatırımların mali değerlerinin henüz hesaplanmadığını ve bu değerlendirmenin devam ettiğini belirtti. Son olarak Animoca Brands'ın bünyesinde bulunan ve The Sandbox gibi metaverse platformlarını da içeren iştirakleri adına, toplamda yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde token rezervi bulundurduğu bildirildi.