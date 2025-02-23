Amedspor Y.Malatyaspor CANLI nereden izlenir? 1. Lig Amedspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Amedspor Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda? Amedspor Y.Malatyaspor maçı öncesi Amedspor Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. 1. Lig'in önemli mücadelelerinden Amedspor Y.Malatyaspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Amedspor Y.Malatyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Amedspor Y.Malatyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

AMEDSPOR Y.MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Y.Malatyaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

AMEDSPOR Y.MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor Y.Malatyaspor maçı, 23 Şubat Pazar günü oynanıyor.

Amedspor Y.Malatyaspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

AMEDSPOR Y.MALATYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Amedspor Y.Malatyaspor maçı henüz bitmedi.

AMEDSPOR Y.MALATYASPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ve Y.Malatyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.