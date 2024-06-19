Almanya Macaristan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Macaristan maçı ne oldu?

Almanya Macaristan maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden Almanya Macaristan maçı oynanıyor. Almanya Macaristan maçı kaç kaç merak ediliyor. Almanya Macaristan canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya - Macaristan maçı 2-0'lık Almanya üstünlüğü ile devam ediyor.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

Almanya Macaristan maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Almanya Macaristan maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Macaristan maçı saat 19.00'da başlayacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Macaristan maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Macaristan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Macaristan maçı Stuttgart'da, MHP Arena Stadyumu'nda oynanacak.