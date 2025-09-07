Almanya Kuzey İrlanda CANLI izleme linki var mı? Almanya Kuzey İrlanda maçı ne zaman?

Haftanın öne çıkan maçlarından biri olarak gösterilen Almanya – Kuzey İrlanda mücadelesini izlemek isteyen sporseverler, yayın akışı ve platform bilgilerini merak ediyor. Dünya Kupası yolunda kritik bir viraj olarak değerlendirilen karşılaşmanın başlama saati ile canlı yayın detayları, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ALMANYA – KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak Almanya – Kuzey İrlanda karşılaşması, futbolseverlere hem S Sport Plus hem de Exxen ekranlarından canlı olarak ulaştırılacak.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, belirlenmiş kanal numaralarıyla Türksat uydusu üzerinden ve ayrıca internet aracılığıyla şifreli yayın yaparak maçı izleyicilere sunacak.

EXXEN YAYIN BİLGİLERİ

Exxen de karşılaşmayı Türksat uydusu ve internet platformu üzerinden şifreli şekilde yayınlayacak. Sporseverler, bu platform aracılığıyla da maçı canlı takip edebilecek.

ALMANYA – KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 07 Eylül Pazar günü sahne alacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Almanya ile Kuzey İrlanda arasındaki bu kritik eleme maçı, Köln şehrinde bulunan RheinEnergieStadion'da gerçekleştirilecek.