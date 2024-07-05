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Almanya elendi mi, Almanya yarı finale çıktı mı EURO 2024?

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İspanya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Peki, Almanya elendi mi, Almanya yarı finale çıktı mı EURO 2024?

Stuttgart Arena'da yapılacak müsabaka, 5 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Almanya elendi mi, Almanya yarı finale çıktı mı EURO 2024?

ALMANYA ELENDİ Mİ?

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyüğünü belirleyecek EURO 2024'te çeyrek final heyecanı başlıyor.

Avrupa futbol şampiyonaları tarihinin 3'er kezle en çok şampiyon olan ülkeleri İspanya ve Almanya, EURO 2024'te yarı final biletini alabilmek için saat 19.00'da Stuttgart Arena'da karşı karşıya gelecek.

Turu geçe taraf İspanya Almanya maçı sonrası belli olacak.

Osman Demir
Osman Demir
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