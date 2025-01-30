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Ajax hangi ülkenin takımıdır? AJA hangi takım, açılımı ne?

Ajax hangi ülkenin takımıdır? AJA hangi takım, açılımı ne?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Peki, Ajax hangi ülkenin takımı?

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Ajax hangi ülkenin takımı?

AJAX HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Amsterdamsche Football Club Ajax, daha çok bilinen isimleriyle AFC Ajax, Ajax Amsterdam ya da Ajax (ismin geçmişi Aias'a dayanır), Amsterdam merkezli profesyonel Hollandalı futbol kulübü. Dünyanın belli başlı futbol takımlarından olan Ajax, 1900 yılında kurulmuştur. Maçlarını 54.990 kişilik Johan Cruyff Arena'da oynar. Ajax dünyaca ünlü altyapısı Jong Ajax ile tanınan çok köklü bir kulüptür. Avrupa'nın en önemli 14 kulübünün bulunduğu eski G-14 kurulunda bulunmaktaydı. Ajax kazandığı birçok kupayla dünyanın en başarılı takımlarından birisidir, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre 20. yüzyılın en başarılı yedinci kulübüdür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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