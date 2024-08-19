Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor?

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecine başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) şirketin halka arz başvurusuna onay verdi. Talep toplama süreci başlamak üzere ve bu süreçte hisse senetleri eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Halka arz fiyatı 25,20 TL olarak belirlendi. Peki, Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

AHES HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİYOR?

AHES Gayrimenkul halka arzı 21-22-23 Ağustos günlerinde olacak ve 25,20 TL ile talep toplanacak. AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz süreciyle 50.000.000 TL'lik bedelli sermaye artırımına gidecek. İşte, olası dağıtılacak pay miktarları:

300 bin katılım - 125 lot (3150 TL)

700 bin katılım - 54 lot (1360 TL)

1.1 milyon katılım - 35 lot (882 TL)

1.5 milyon katılım - 25 lot (630 TL)

1.9 milyon katılım - 20 lot (504 TL)

2.3 milyon katılım - 17 lot (428 TL)

2.7 milyon katılım - 14 lot (352 TL)

3.1 milyon katılım - 13 lot (327 TL)

AHES HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ahes Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.

AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR ?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.