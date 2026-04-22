Ağrı’da hayvancılığa dev destek: üreticiye finansal kolaylık

Ağrı’da hayvancılık sektörünü güçlendirmeye yönelik önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Ağrı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Türkiye İş Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında, yetiştiricilere finansal anlamda ciddi kolaylıklar sunulacak. Birlik binasında gerçekleştirilen imza törenine Birlik Başkanı Mehmet Nuri Samancı, İş Bankası temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

ÜRETİCİYE FİNANSAL NEFES: İMECE KART AVANTAJLARI

İmzalanan protokol kapsamında birlik üyeleri, İş Bankası’nın “İmece Kart” uygulamasından özel avantajlarla yararlanabilecek. Anlaşma çerçevesinde üreticilere ilk 3 ay faizsiz kullanım imkânı sunulurken, 6 aya varan düşük faizli taksitlendirme seçenekleri de sağlanacak. Ayrıca işlemlerden komisyon alınmaması ve ödemelerin hasat dönemine göre planlanabilmesi, üreticilerin mali yükünü önemli ölçüde hafifletecek. Bu desteklerin, üretimde sürdürülebilirliği artırması bekleniyor.

BAŞKAN SAMANCI: “ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

İmza töreninde konuşan Birlik Başkanı Mehmet Nuri Samancı, üreticilerin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. Samancı, yapılan iş birliğinin yetiştiricilerin girdi maliyetlerini azaltacağını ve üretim gücünü artıracağını ifade ederek, “Üyelerimizin yükünü hafifletmek için çalışıyoruz. Bu protokol, üreticimize ciddi bir destek sağlayacak” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN STRATEJİK ADIM

Yetkililer, bu iş birliğinin yalnızca kısa vadeli bir finansal destek olmadığını, aynı zamanda uzun vadede hayvancılık sektörünün güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Üreticilerin bankadan gelecek bilgilendirme mesajlarını dikkatle takip etmeleri gerektiği ifade edilirken, anlaşmanın bölgedeki tarımsal üretime yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan