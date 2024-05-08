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ABD Merkezli Bitcoin ETF'lerinde Büyük Çıkış Devam Ediyor

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Amerika'da listelenen spot Bitcoin ETF'leri, son zamanlarda net çıkışlar yaşayarak dikkat çekiyor. Özellikle Grayscale Bitcoin Trust'ın öncülük ettiği bu trend, piyasada belirsizliği artırıyor. Öte yandan, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu, ARK 21Shares Bitcoin ETF ve Invesco Galaxy Bitcoin ETF gibi fonlar pozitif girişlerle dengelenmeye çalışıyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net girişi, piyasaya girişlerinden bu yana 11,76 milyar dolara düştü.

Amerika'da listelenen spot Bitcoin ETF'leri, son günlerde net çıkışlar yaşayarak dikkatleri üzerine çekti. Grayscale Bitcoin Trust'ın öncülük ettiği bu trend, piyasada belirsizliği artırırken, diğer fonlar ise pozitif girişlerle dengelenmeye çalışıyor.

Grayscale Etkisiyle Şekillenen Bitcoin ETF Piyasası

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) dün itibarıyla toplamda 15,64 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu durum, son iki gün süren kısa süreli net girişlerin son bulmasına ve mevcut çıkış eğiliminin devamına işaret ediyor.

Özellikle Grayscale, Bitcoin Trust fonu olan GBTC'den 29 milyon dolarlık çıkış ile dikkat çekti. Bu fon, geçtiğimiz hafta sona eren 78 günlük sürekli çıkış serisinden sonra, ardı ardına iki gün net giriş kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

Diğer taraftan, bazı spot Bitcoin ETF'leri olumlu gelişmeler yaşadı. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu'na 4 milyon dolar, ARK 21Shares Bitcoin ETF'ye 3 milyon dolar ve Invesco Galaxy Bitcoin ETF'ye ise 6 milyon dolar net giriş gözlemlendi.

ABD'de listelenen spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net girişi, piyasaya girişlerinden bu yana 11,76 milyar dolara gerilemiş durumda.

Son olarak analizlere göre, ABD spot Bitcoin ETF piyasası, 5 Mart'ta ulaştığı zirvenin ardından, hacimlerde gözlemlenen düşüş trendi ile sakin bir dönem geçiriyor. Piyasa, toplamda yaklaşık 250 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumda.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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