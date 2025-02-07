7 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURU: Dolar-Euro kuru bugün ne kadar?
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki değişimler dikkat çekiyor. Peki, 7 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte döviz piyasasında güncel durum…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz fiyatlarını doğrudan etkilerken ABD'nin ekonomik politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ticaret dengeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Dolar ve eurodaki anlık değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ise döviz piyasasındaki son durumu merak ediyor? Peki, Peki, 7 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, dövizde son durum…