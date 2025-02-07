7 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURU: Dolar-Euro kuru bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz fiyatlarını doğrudan etkilerken ABD'nin ekonomik politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ticaret dengeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Dolar ve eurodaki anlık değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ise döviz piyasasındaki son durumu merak ediyor? Peki, Peki, 7 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, dövizde son durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:52 itibariyle yüzde 0,27 artışla 35,9863'ten işlem görüyor.

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EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,14 değer kaybıyla 37,3358'den işlem görüyor.

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STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,10 değer kaybıyla 44,7137' den satılıyor.

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