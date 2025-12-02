Haberler

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Güncelleme:
Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği 30 kilonun ardından uyguladığı yeni yaşam şeklini anlattı. Sağlıklı beslenme ve düzenli sporla formunu koruduğunu belirten Demirer, gününü erken saatlerde başlattığını söyledi.

Demirer, "Gece 22.30'da uyuyup sabah 05.30'da kalkıyorum. Önce sporumu yapıyorum, ardından kahvaltıya geçiyorum." dedi. Kahvaltısında genellikle yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az miktarda peynir ve bal tercih ettiğini aktardı.

'BALIK VE KIRMIZI ET YİYORUM'

Akşam öğünlerini de sade tuttuğunu belirten ünlü isim, "Akşamları balık ya da kırmızı et yiyorum." ifadelerini kullandı. Son dönemde kürek sporuna başladığını söyleyen Demirer, "Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekiyorum, ardından işime devam ediyorum." dedi.

