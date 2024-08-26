30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi?
30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2024 yılı için resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar bu özel günün bankalar üzerindeki etkisini merak ediyor. 30 Ağustos'ta bankalar açık mı, kapalı mı olacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 30 Ağustos Cuma gününe denk gelen Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatillerde, devlet daireleri, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı?