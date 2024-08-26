30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 30 Ağustos Cuma gününe denk gelen Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatillerde, devlet daireleri, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olur. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı?

30 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma günü, Türkiye'de Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır ve bu gün resmi tatildir. Dolayısıyla, bankalar bu gün kapalı olacaktır.