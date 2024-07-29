29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman?
29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman? 29 Temmuz TRT Spor Yıldız yayın akışı ve Paris Olimpiyatları'nda bugün yarışacak olan sporcuların programı hakkında bilgi verildi. Filenin Sultanları'nın maç tarihi ve saati de haberde yer alıyor.
Paris Olimpiyatları'nın başlamasıyla izleyiciler, TRT Spor Yıldız yayın akışı araştırmaya başladı. Bugün hangi yarışmaların olduğu merak ediliyor. TRT Spor ve TRT Yıldız'da canlı yayınlanacak olan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için yayın akışı haberimizde...
29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI
06:58 İstiklal Marşı
07:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI ATICILIK
08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ
09:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER SIRBİSTAN - AMERİKA
10:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI
23:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - HOLLANDA
01:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "TÜRK GÜNLÜĞÜ"
02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "ALTIN ANLAR"
02:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI TENİS NADAL - DJOKOVIC
05:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI VOLEYBOL ABD-ÇİN