29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman?

Paris Olimpiyatları'nın başlamasıyla izleyiciler, TRT Spor Yıldız yayın akışı araştırmaya başladı. Bugün hangi yarışmaların olduğu merak ediliyor. TRT Spor ve TRT Yıldız'da canlı yayınlanacak olan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için yayın akışı haberimizde...

29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI

06:58 İstiklal Marşı

07:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI ATICILIK

08:00 OLİMPİYAT GÜNLÜĞÜ

09:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI BASKETBOL ERKEKLER SIRBİSTAN - AMERİKA

10:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI

23:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI VOLEYBOL TÜRKİYE - HOLLANDA

01:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "TÜRK GÜNLÜĞÜ"

02:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI "ALTIN ANLAR"

02:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI TENİS NADAL - DJOKOVIC

05:00 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI VOLEYBOL ABD-ÇİN

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