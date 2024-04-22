23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 22-23 Nisan'da kargolar çalışacak mı? PTT, MNG, Sürat, Trendyol Express...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte kargo bekleyenler de durumlarını gözden geçirmeye başladı. Özellikle 22 Nisan ve 23 Nisan'da kargoların çalışıp çalışmayacağı merak konusu haline geldi. Kargo firmalarının çalışma düzeni, bu tatil günlerinde nasıl olacak, birçok kişinin dikkatini çeken bir konu haline geldi. 23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 22- 23 Nisan'da kargolar çalışacak mı? İşte merak edilenler...

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü kargolar, normal çalışma saatleri içinde tam gün hizmet verecek. Ancak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için kargo firmaları bu tarihte kapalı olacak ve teslimat hizmeti sunmayacaklar.

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