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23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 22-23 Nisan'da kargolar çalışacak mı? PTT, MNG, Sürat, Trendyol Express...

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23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 22-23 Nisan'da kargolar çalışacak mı? PTT, MNG, Sürat, Trendyol Express... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kargo hizmetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. PTT, MNG, Sürat ve Trendyol Express gibi kargo firmalarının 22-23 Nisan'da hizmet verip vermeyecekleri hakkında bilgi arayışı sürüyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte kargo bekleyenler de durumlarını gözden geçirmeye başladı. Özellikle 22 Nisan ve 23 Nisan'da kargoların çalışıp çalışmayacağı merak konusu haline geldi. Kargo firmalarının çalışma düzeni, bu tatil günlerinde nasıl olacak, birçok kişinin dikkatini çeken bir konu haline geldi. 23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 22- 23 Nisan'da kargolar çalışacak mı? İşte merak edilenler...

23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü kargolar, normal çalışma saatleri içinde tam gün hizmet verecek. Ancak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için kargo firmaları bu tarihte kapalı olacak ve teslimat hizmeti sunmayacaklar.

23 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI? 22-23 Nisan'da kargolar çalışacak mı? PTT, MNG, Sürat, Trendyol Express...

2024 RESMİ TATİLLER

  • 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
  • 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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