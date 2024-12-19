Türk Lirası'nın Suriye Lirası karşısındaki değeri merak konusu oldu. Güncel döviz kuru verileri, Türk Lirası'nın Suriye Lirası karşısındaki değerini belirler. Bu konuda güncel bilgilere ulaşmak için döviz büroları ve bankaların web siteleri ziyaret edilebilir. 1 TL kaç Suriye lirası ediyor?

1 TL KAÇ SURİYE LİRASI EDİYOR?

Türk Lirası'nın Suriye Lirası karşısındaki güncel değeri yoğun bir şekilde merak ediliyor. Ekonomi gündeminin önemli konularından biri olan bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmaları da yakından ilgilendiriyor.

TL/ Suriye Lirası kuru:

1 TL = 79,59 Suriye Lirası