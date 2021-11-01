Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı

Twitch'in sızdırılan 125 GB'lık verilerinin paylaşılması üzerine Twitch Türkiye gündemi epey bir karıştı. Geçtiğimiz günlerde de Twitch yayıncılarının ve esporcuların bit dolandırıcıları ile iş birliği yaptığı ortaya çıkması üzerine birçok yayıncının ve esporcunun ismi ve kazançları ifşa edildi.

TOPLAMDA 9 MİLYON 883 BİN DOLAR KARA PARA AKLANDI

Sızdırılan verilerin arasında yer alan 2400 Türk yayıncının bit dolandırıcıları ile yaptığı iş birliği sonucunda aklanan kara paranınbilinen kadarıyla 9 milyon 883 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

Bit dolandırıcıları ile iş birliği yaptığını itiraf eden yayıncıların ve esporcuların gönderilen bitlerin uzak sunucular tarafından reklam izlenerek elde edildiğini, elde edilen bitleri de anlaşmalı yayıncılara gönderdiklerini ve sistemin bu şekilde çalıştığını ve her şeyin yasal olduğunu düşündüklerini iddia ettiler.

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TEMİZ TWITCH

Twitch'te bit dolandırıcılığı olayı patlak vermesi sonucunda bit scam olayına bulaşmayan yayıncılar Temiz Twitch adı altında kampanya başlattılar. Orhun Kayaalp, Mithrain, Grimnax, Jahrein gibi birçok yayıncı ve bunların yanı sıra siyasetçilerden de #TemizTwitch kampanyasına destek geldi. Bazı yayıncılar ise 5 Kasım Cuma gününe kadar yayın açmayarak bit dolandırıcılığına karşı tepkilerini göstereceklerini belirtti.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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