Super Rare Coin (RARE) nedir? Super Rare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Rare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği! - Haberler
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Super Rare Coin (RARE) nedir? Super Rare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Rare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği!

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Super Rare Coin (RARE) nedir? Super Rare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Rare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği!

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance, Super Rare coin alım satım işlemlerinin kendi platformu üzerinden bu sabah 06.00 itibariyla listeleneceğini duyurdu. Peki, Super Rare Coin (RARE) nedir? Rare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Super Rare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği! İşte detaylar...

Binance'ın kendi platformunda Super Rare Coin'in de listeleneceğini duyurmasını üzerine, Super Rare Coin piyasaya hareket getirdi. Kripto para piyasası ile ilgilenenler Super Rare Coin (RARE) nedir? SuperRare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Super Rare Coin neden yükseldi? sorularını araştırdı. Peki, Super Rare Coin (RARE) nedir? Super Rare Coin ne kadar, kaç TL? SuperRare Coin yükselir mi? SuperRare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği! İşte detaylar...

SuperRare, benzersiz, tek baskılı dijital sanat eserlerini toplamak ve takas etmek için bir NFT pazar yeridir. Her sanat eseri, ağdaki bir sanatçı tarafından özgün bir şekilde oluşturulur ve sahip olabileceğiniz, takas edebileceğiniz kripto koleksiyonlu dijital bir öğe olarak belirtilir. RARE, platformun yönetişim belirtecidir ve belirteç sahipleri, temel platform parametrelerini yönetebilir, topluluk hazinesinden fon tahsis edebilir ve ağ ve protokolde önerilen iyileştirmelere oy verebilir.

Super Rare Coin değeri anlık (14.40) ₺25.91'dir. (+106.43%)

Super Rare Coin Piyasa Değeri: ₺2,636,474,054

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: 25,909,707,014

Hacim: ₺4,059,687,368

Dolaşan Arz: 101,756,228.00 RARE

Binance'ın açıklamasından sonra Super Rare Coin'de ani bir yükseliş yaşandı. Kripto piyasasında alım satım yapan kullanıcılar, Super Rare Coin yükselecek mi sorusunu araştırıyor. Peki, Super Rare Coin ne kadar yükseldi, son durum ne aşağıdaki grafik üzerinden inceleyebilirsiniz.

Super Rare Coin (RARE) nedir? Super Rare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Rare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği!Görsel: coinmarketcap.com

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Haber: Super Rare Coin (RARE) nedir? Super Rare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Rare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği! - Haberler
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