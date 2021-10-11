Super Rare Coin (RARE) nedir? Super Rare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Rare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği!

Binance'ın kendi platformunda Super Rare Coin'in de listeleneceğini duyurmasını üzerine, Super Rare Coin piyasaya hareket getirdi. Kripto para piyasası ile ilgilenenler Super Rare Coin (RARE) nedir? SuperRare Coin ne kadar, kaç TL? Super Rare Coin yükselir mi? Super Rare Coin neden yükseldi? sorularını araştırdı. Peki, Super Rare Coin (RARE) nedir? Super Rare Coin ne kadar, kaç TL? SuperRare Coin yükselir mi? SuperRare Coin neden yükseldi? Super Rare Coin grafiği! İşte detaylar...

SUPER RARE COİN (RARE ) NEDİR?

SuperRare, benzersiz, tek baskılı dijital sanat eserlerini toplamak ve takas etmek için bir NFT pazar yeridir. Her sanat eseri, ağdaki bir sanatçı tarafından özgün bir şekilde oluşturulur ve sahip olabileceğiniz, takas edebileceğiniz kripto koleksiyonlu dijital bir öğe olarak belirtilir. RARE, platformun yönetişim belirtecidir ve belirteç sahipleri, temel platform parametrelerini yönetebilir, topluluk hazinesinden fon tahsis edebilir ve ağ ve protokolde önerilen iyileştirmelere oy verebilir.

SUPER RARE COİN NE KADAR, KAÇ TL?

Super Rare Coin değeri anlık (14.40) ₺25.91'dir. (+106.43%)

Super Rare Coin Piyasa Değeri: ₺2,636,474,054

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: 25,909,707,014

Hacim: ₺4,059,687,368

Dolaşan Arz: 101,756,228.00 RARE

SUPER RARE COİN NEDEN YÜKSELDİ? YÜKSELECEK Mİ?

Binance'ın açıklamasından sonra Super Rare Coin'de ani bir yükseliş yaşandı. Kripto piyasasında alım satım yapan kullanıcılar, Super Rare Coin yükselecek mi sorusunu araştırıyor. Peki, Super Rare Coin ne kadar yükseldi, son durum ne aşağıdaki grafik üzerinden inceleyebilirsiniz.

SUPER RARE COİN GRAFİĞİ

Görsel: coinmarketcap.com

Haberler.com - Gündem