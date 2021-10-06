Mercedes-Benz'in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı nedeniyle yüzde 30,2 düştü - Haberler
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Mercedes-Benz'in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı nedeniyle yüzde 30,2 düştü

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Mercedes-Benz'in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı nedeniyle yüzde 30,2 düştü

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatları yılın üçüncü çeyreğinde yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 30,2 geriledi.

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatları yılın üçüncü çeyreğinde yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 30,2 geriledi.

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran ve merkezi Stuttgart'taki Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil ve hafif ticari araç teslimatlarının yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 düşüşle 428 bin 361'e gerilediği duyuruldu.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van) söz konusu dönemde yüzde 13,3 düşüşle 83 bin 160 olarak gerçekleşirken, şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatları da üçüncü çeyrekte yüzde 32,6 düşerek 150 bin 624'e geriledi.

Açıklamada, " Çip olarak tabir edilen bazı yarı iletken bileşenlerin dünya genelindeki tedarik sıkıntısı, üçüncü çeyrekte müşterilere küresel teslimatları etkiledi. Bu özellikle eylül ayında etkiliydi." ifadesine yer verildi.

Otomobil üretimi eylülde yüzde 44 düştü

Mercedes-Benz'in yılın ocak-eylül dönemindeki otomobil ve hafif ticari araç teslimatları ise yüzde 3 artarak 1 milyon 590 bin 832'e yükseldi.

Şirketin elektrikli ve hibrit otomobillerinin satışı da aynı dönemde yüzde 143 artarak 184 bin 369'a yükseldi.

Öte yandan Alman Otomobilciler Birliği'nin (VDA) verilerine göre Almanya'nın otomobil üretimi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 azalarak 208,700 bine düştü.

Yılın ilk 9 ayında ise söz konusu üretim yüzde 3 azalarak 2,3 milyon oldu. Ülkenin otomobil ihracatı ise eylülde yüzde 43 azalarak 154 bin 400'e geriledi.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mercedes-Benz'in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı nedeniyle yüzde 30,2 düştü - Haberler
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