'Keşfedecek Çok Şey Var'da kripto para dünyası konuşuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Keşfedecek Çok Şey Var"da kripto para dünyası konuşuldu

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin onuncu bölümünde İş Yatırım Uluslararası Piyasalar'dan Şant Manukyan ile kripto para dünyasına dair pek çok konu ele alınırken, Fintech ile ilgili gelişmelerden de bahsedildi.

GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin onuncu bölümünde İş Yatırım Uluslararası Piyasalar'dan Şant Manukyan ile kripto para dünyasına dair pek çok konu ele alınırken, Fintech ile ilgili gelişmelerden de bahsedildi.

e-ticaret sitesi GittiGidiyor "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisine hız kesmeden devam ediyor. Her bölümde dinleyicileri farklı konularda keyifli ve bilgilendirici sohbetlerle buluşturan serinin onuncu bölümünde "Kripto Para Dünyası" konuşuldu.

Burak Tatari moderatörlüğünde, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar'dan Şant Manukyan'ın misafir olduğu podcast yayınında, kripto paraların nasıl ve ne zaman ortaya çıktığından gelecekte bu alanda yaşanabilecek gelişmelere kadar pek çok konuya değinildi. Geçmişten bugüne kripto para dünyasının gelişim hikayesinin ele alındığı yayında, son zamanlarda yaşanan gelişmelerden de bahsedildi. Yeni ödeme sistemlerinin de dahil olduğu Fintech gelişmeleri hakkında bilgiler aktaran Şant Manukyan, dinleyenlerden gelen soruları da yanıtlandırdı.

GittiGidiyor'un 20. yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı "Keşfedecek Çok Şey Var"a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Burak Sergen Rüya Tabirleri
Spor Sergen Yalçın Sergio Perez
Tüm Haberler Güzel Sözler Müge Anlı Gazeteler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Keşfedecek Çok Şey Var'da kripto para dünyası konuşuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:47:09. #1.13#