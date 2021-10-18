Hamster Coin (HAM) nedir? Hamstercoin ne kadar? Hamster Coin kaç TL, yükseliyor mu? Hamstercoin grafiği!

Elon Musk'tan kripto para alanında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni bir atılım geldi. Elon Musk'ın paylaşımı üzerine Hamster Coin (HAM) nedir? Hamstercoin ne kadar? Hamster Coin kaç dolar, yükseliyor mu? Hamstercoingrafiği! başlıkları gündeme geldi. Peki, Hamster Coin (HAM) nedir? Hamstercoin ne kadar? Hamster Coin kaç dolar, yükseliyor mu? Hamstercoin grafiği! İşte detaylar...

HAMSTER COİN (HAM) NEDİR?

Sosyal medyada gündeme gelen coin için 'Hamster Coin nedir?' sorusu merak ediliyor. Bu kripto para projesini daha yakından tanımak amacıyla öncelikle projesini incelemek gerekmekte. Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak bilinmektedir. CoinMarketCap üzerinde Eylül 2021 tarihinden itibaren yer almaya başlamıştır. Bu sebeple oldukça yeni bir altcoin olarak bilinmektedir.

HAMSTER COİN NE KADAR?

Hamstercoin son 24 saatte Elon Musk'ın paylaşımının ardından 47,15% değer kazanmış ve anlık (12.30) itibariyla ₺0.0000001189 seviyesinden işlem görmektedir.

Piyasa Değeri: - - (belirtilmedi)

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺1,191,932,621 ( +47.05% )

Hacim: ₺19,668,681 ( +111.44% )

Dolaşan Arz: -- (belirtilmedi)

HAMSTER COİN YÜKSELİYOR MU?

Hamstercoin (HAM), dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın paylaşımı sonrası yükselişe geçti.

Elon Musk'ın binlerce paylaşım ve beğeni aldığı tweetinden sonra Hamstercoin değeri ani bir yükselişe geçti.

HAMSTER COİN GRAFİĞİ!

--

Haberler.com - Gündem