Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, 3. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kaybederken Dinamo Kiev'in ise 1 puanı buluyor. İki ekibin 3 ve 4. Sırayı paylaştığı grupta ilk 2 sırada Bayern Münih ve Benfica yer alıyor. Peki, Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek bir maç daha futbolseverleri bekliyor. Dinamo Kiev ile oynadığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Barcelona, daha sonraki dört karşılaşmada rakibini mağlup etti. Barcelona'ya konuk olduğu altı maçın sadece birini kazanabilen Dinamo Kiev, o karşılaşmada rakibine Avrupa arenasındaki en farklı iç saha mağlubiyetini yaşatmıştı. Peki, Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
Barcelona - Dynamo Kiev maçı 20 Ekim Çarşamba saat 19.45'da oynanacak.
Barcelona - Dynamo Kiev maçı EXXEN'den yayınlanacak.
Barcelona - Dynamo Kiev maçı 20 Ekim Çarşamba saat 19.45'da oynanacak.