Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek bir maç daha futbolseverleri bekliyor. Dinamo Kiev ile oynadığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Barcelona, daha sonraki dört karşılaşmada rakibini mağlup etti. Barcelona'ya konuk olduğu altı maçın sadece birini kazanabilen Dinamo Kiev, o karşılaşmada rakibine Avrupa arenasındaki en farklı iç saha mağlubiyetini yaşatmıştı. Peki, Barcelona Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

BARCELONA - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Dynamo Kiev maçı 20 Ekim Çarşamba saat 19.45'da oynanacak.

BARCELONA - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Dynamo Kiev maçı EXXEN'den yayınlanacak.

BARCELONA - DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona - Dynamo Kiev maçı 20 Ekim Çarşamba saat 19.45'da oynanacak.

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