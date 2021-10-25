24 Ekim 2021 Haberleri
24 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Vedat Demiröz'ün 'Her evde 2-3' telefon var' sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki
- Fenerbahçe galibiyeti sonrası Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı halı sahada da yendik
- Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası
- CHP'li Belediye Başkanı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
- İstifaya çağrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftara hak verdi: 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar
- Yine bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
- Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin dibe vuran performansını tek cümleyle özetledi: Antrenman yapamıyoruz
- Tüm gözler Kabine toplantısına çevrildi! Ana gündem maddesi 10 büyükelçi ve koronavirüs salgını
- Tribünlere giden futbolculara Fenerbahçeli taraftarlardan olay tepki: Formayı çıkarıp buradan gidin
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den yanıt
- Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Kadıköy'de tribünler, Ali Koç'u istifaya çağırdı
- Kanarya zirve yolunda ağır yara aldı! Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
- Salah, Old Trafford'a kabus gibi çöktü! Tarihi maçta Liverpool, Manchester United'ı 5-0 yendi
- İBB Başkanı İmamoğlu, 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı! Taksicilerin maaşları bile belli
- Fenerbahçe, Alanya maçında reklam panolarından mesaj verdi: Fener'le kimse başa çıkamaz
- ABD Başkanı Biden'la görüşmeye giden Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
- Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi
- Barcelona paramparça! Real Madrid, El Clasico'da şov yaptı
- Havada çarpışan 3 yamaç paraşütü pilotu denize düştü, o anlar kamerada
- Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
- Ordu'daki konfeti skandalında gözaltı altına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada
- Trafik kazasında yaşamlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi
- Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş çıkışı: İkisi de tahliye edilmeli
- Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışını sürdürdü
- Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak olacak
- Kur artışı otomobil fiyatlarına yansıdı! İşte yeni fiyat listesi
- Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
- Kadıköy'de büyük yıkım! Fenerbahçe son saniyelere mağlup giriyor
- Bilim insanlarını gece uyutmayan keşif! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih yeniden yazılacak
- Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
- Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
- Performansları maliyetlerini karşılamadı! Fatih Terim, Feghouli ve Luyindama'nın biletini kesti
- 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt, yeniden sular altında kaldı
- Kavgaya Mali'nin kızı da katıldı! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e ağır sözler
- Caner Erkin durulmuyor! Tepkileri maça damga vurdu
- Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı
- Diyanet'ten bu sefer de çok konuşulacak 'Baby shower' çıkışı: Güya mevlit dinleyince helal oluyor
- İsrail Savunma Bakanı'ndan adı açıklanmayan bir ülkeye 'gizemli' ziyaret
- Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı işaret etti
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